Актриса Ольга Сумская не сдержала эмоций, похваставшись радостным событием

6 мая 25 лет назад звезда связала себя узами брака с актером-красавцем Виталием Борисюком, которому впоследствии родила дочь. На 54-летнюю Сумскую нахлынула волна ностальгии, и актриса поделилась переживаниями с публикой, выставив несколько фото из личного архива у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Свадьба❤️❤️ 1996 год!", - подписала кадры Ольга.

На них она в коротком белом платье в фате с вуалью позировала у ЗАГСа под руку с новоиспеченным мужем. Ольга держала розовый букет и выглядела при этом самой счастливой. Также актриса похвасталась групповыми снимками, со всей свадебной свитой.

Сумская удивила трогательной подписью:

"25 лет, как один день! ❤️❤️ 6 мая 1996 мы с @vitaliyborysyuk сказали друг другу «да»! Как быстро пролетело время... чувства только укрепились, а воспоминания бередят душу... Дай Бог сил и вдохновения, любимый, на долгие годы! ЛЮБЛЮ! Спасибо за романтические подарки! 💋", - еще раз призналась она в своих чувствах к мужу.

На годовщину свадьбы пара получила множество поздравлений и комплиментов в комментариях, в том числе и от звезд.

"Горько молодым! Многая лета!!!", - написал ведущий Юрий Горбунов.

"Поздравления! И долгих лет супружеской жизни! Многая семейная лета вам с @vitaliyborysyuk!!!", - откликнулся другой шоумен Андрей Джеджула.

"Чудесная пара, и очень красивая семья !!!❤️❤️"; "Как это здорово! Как приятно смотреть на вас! Восхищение 😍😍❤️"; "Вот видите как, а говорят, не женитесь в мае, всю жизнь будете маяться. Главное, чтоб правильный человек был рядом", - отреагировали другие пользователи.

Напомним, что Сумская насмешила перевоплощением из «белочки» в «бабушку»: кадры из закулисья «Крепостной».

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