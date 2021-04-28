Наталья Сумская - сестра Ольги Сумской рассказала, почему не общается со своей сестрой и заговорила о своей дочери
Народная артистка Украины, актриса Наталья Сумская решила рассказать в интервью «Зірковий шлях» о своем общении с дочерью и сестрой. Напомним, у Натальи двое детей – дочь и сын. Сумская поделилась, что после того, как Дарья вышла замуж и ушла с работы, это очень расстроило ее (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).
Три года назад Дарья овдовела, поэтому вопросы дочери и внучки Наталья взяла на свои плечи:
"Она не работает сейчас и полностью надеется, что я ей все предоставлю, все эти возможности. Это было в свое время и у папы так ее – он просто ждал, что его пригласят, что ему предложат. Не сам шел, а ждал милости от кого-то. Я совершенно другой человек, всякая работа мне приятна", — поделилась артистка.
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Она также рассказала: ее отношение к тому, что рано или поздно ее не станет и некому будет помогать дочери и внучке, довольно неоднозначное, ведь сама Дарья отвечает небрежно: "Как Бог даст" и не переживает из-за этого.
Пользователи сети не смогли остаться равнодушными после интервью:
«Просто поражена человечностью, открытостью, безпафосностю и искренностью этой величественной актрисы. Вот кого нужно показывать по телевидению; Спасибо госпожа Наталья за Ваш талант и четкую гражданскую позицию, Вы настоящая украинка! Многая лета Вам !!!; Наташенька, вы замечательная украинская женщина, патриотка Украины, супер артистка- моя семья и я вас сильно любим и уважаем; Какая глубокая, волшебная и интеллигентная женщина. Актриса с большой буквы. Удачи во всем, дай бог сил вам; Обожаю эту личность! Такая светлая, образованная, приятная; Спасибо за такое искреннее интервью! Настоящая: актриса, женщина, украинка. Увлекаюсь вашим творчеством, и гражданской позицией !!!».
Наталья Сумская и раньше признавалась, что почти не общается с сестрой. При этом она отметила что практически о каждом шаге Ольги и без этого можно узнать, зайдя в Интернет, ведь она очень активно ведет соцсети.
Ольга Сумская рассказала, как отнеслась к словам сестры:
«Меня это совершенно не обидело. Наталья мне говорила об этом открыто. Она работает в национальном драматическом театре им Франка, и ей легче, ведь она на зарплате. А мы артисты свободного полета очень зависимые. Из-за локдауна все спектакли отменены. Я работаю в антрепризах, а это мой хлеб. Извините, я должна рекламировать для того, чтобы люди узнали о моих спектаклях. Я иду в ногу со временем. И посоветовала бы Наталье Вячеславовне быть в этом плане более современной и не бояться», - сказала Сумская.
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