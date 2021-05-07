Украинская актриса Ольга Сумская показала редкое архивное фото
Шестого мая Ольга Сумская и ее супруг Виталий Борисюк отмечают 25 лет со дня своей свадьбы. По этому поводу актриса поделилась снимком, сделанным в заветный день, передает Politeka.net со ссылкой на страницу артистки в Инстаграм.
Ранее актриса показала, как оригинально ее поздравил супруг сегодня утром. Борисюк прочитал наизусть слова из пьесы Антона Чехова "Медведь".
«Сударыня, я дворянин — порядочный человек. Имею миллион годового дохода. Попадаю пулей в подброшенную копейку и имею отличных лошадей. Хотите быть моей женой?", - поинтересовался муж Ольги и встал перед ней на колено, держа в одной руке букет цветов, а в другой протягивая коробочку с подарком.
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Праздновать супруги отправились в модный киевский ресторан.
Напомним, Ольга Сумская была замужем за актером Евгением Паперным, от которого она родила свою первую дочь, Антонину. Она пошла по стопам родителей, и избрала для себя карьеру актрисы. Сейчас она живет в Москве.
Вторым мужем актрисы стал ее коллега Виталий Борисюк. Они поженились в 1996 году. В этом браке Сумская родила дочь Анну.
Напомним, что Сумская насмешила перевоплощением из «белочки» в «бабушку»: кадры из закулисья «Крепостной».
Как Politeka писала, что Ольга Сумская показала украинцам настоящего героя: "Прикрыл собой двух бойцов".
Также Politeka сообщала, что 65-летняя сестра Ольги Сумской потрясла откровениями о проблемах в звездном семействе: "Дай Бог сил...".