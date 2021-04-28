Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская сразилась с собственным мужем, а также Сергеем Бабкиным и Арсеном Мирзояном в шоу «МастерШеф»
Об этом звезда рассказала в новом посте на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. Актриса приняла участие в сражении двух звездных команд за звание лучших кулинаров. В этом выпуске участвовали женатые звездные пары. В команде жен помимо Сумской оказались Тоня Матвиенко и Снежана Бабкина. В свою очередь, команду мужей представляли Виталий Борисюк, Арсен Мирзоян и Сергей Бабкин.
Сумская поделилась кадрами со съемной площадки, на которых мужья и жены позировали все вместе и по отдельности.
Актриса также опубликовала короткое видео, на котором она говорила с Тоней Матвиенко, а сзади к ним подкрался ее муж.
«Ну что, приготовим что-нибудь вкусненькое, да? Жены против мужей…А мужья какие красивые!», - произносит на видео Ольга.
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В подписи к кадрам она пообещала, что на этом выпуске шоу «будет горячо».
Поклонники актрисы тут же отреагировали на ее публикацию.
«Красивая, современная! Годы идут...все меняется, а вы Ольга как всегда очаровательная и красивая», «Олечка, спасибо вам за интересные и приятные посты!», «Какая славная команда. Интересно, мудрые мужья всё-таки немножко подыграли в кулинарном баттле своим жёнам», «Таких сильных женщин победить невозможно! Уверена женская команда победитель!», «Ольга уже много пластики а что дальше?», - пишут люди.
Напомним, Ольга Сумская показала украинцам настоящего героя: "Прикрыл собой двух бойцов".
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