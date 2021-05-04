Популярная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская поделилась кадрами со съемок сериала «Крепостная»

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса часто публикует фото со съемок. В этот раз звезда засветила кадры из гримерки. Она засняла процесс подготовки к съемкам, когда ее превращают в героиню сериала. В фильме актриса носит парик. Да и играет она женщину почтенного возраста.

«Вот видите, такая белочка сначала. А потом будет София Косач. Сейчас будет перевоплощение», - отметила Сумская, показав прическу в черновом варианте.

«Ну вот. Была белочка, а стала София», - проговорила Сумская, показав уже готовый образ.

Позже актриса показала наряд, в который ее упаковывает несколько помощниц. Тугой корсет и пышная юбка сделали силуэт Сумской идеальным.

«Хоть мы и ели паски, но корсетик вернул нам прежние формы. Да, девочки?», - отметила звезда.

Ранее мы писали, что Сумская спровоцировала скандал в сети, опубликовав кадр, сделанный в фотошопе. 54-летняя рискнула представить себя в смелом образе главной героини картины Сандро Боттичелли «Рождение Венеры». Не все поклонники оценили шутку, сделав актрисе замечание.

Напомним, что Сумская с мужем Борисюком сошлись в схватке с Бабкиными и Мирзояном на "Мастер Шеф": "Будет горячо".

Как Politeka писала, что Сумская с Борисюком похвастались своей повзрослевшей "кровинушкой": фото семейной идиллии.

Также Politeka сообщала, что Сумская с новым цветом волос ошарашила радикальным изменением во внешности: "Колоссальная разница!".