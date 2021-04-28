Знаменита українська актриса Ольга Сумська поборолася з власним чоловіком, а також Сергієм Бабкіним і Арсеном Мірзояном на шоу "МастерШеф"

Про це зірка розповіла в новому пості на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. Актриса взяла участь у битві двох зіркових команд за звання кращих кулінарів. У цьому випуску брали участь одружені зіркові пари. У команді дружин крім Сумської опинилися Тоня Матвієнко і Сніжана Бабкіна. У свою чергу, команду чоловіків представляли Віталій Борисюк, Арсен Мірзоян і Сергій Бабкін.

Сумська поділилася кадрами зі знімного майданчика, на яких чоловіки і дружини позували всі разом і окремо.

Актриса також опублікувала коротке відео, на якому вона говорила з Тонею Матвієнко, а ззаду до них підкрався її чоловік.

"Ну що, приготуємо що-небудь смачненьке, так? Дружини проти чоловіків...а чоловіки які красиві!", - вимовляє на відео Ольга.

У підписі до кадрів вона пообіцяла, що на цьому випуску шоу «буде гаряче».

Шанувальники актриси тут же відреагували на її публікацію.

"Красива, сучасна! Роки йдуть...все змінюється, а ви Ольга як завжди чарівна і красива", "Олечка, спасибі вам за цікаві і приємні пости!", "Яка славна команда. Цікаво, мудрі чоловіки все-таки трошки підіграли в кулінарному баттлі своїм дружинам", "Таких сильних жінок перемогти неможливо! Впевнена жіноча команда переможець!", "Ольга вже багато пластики а що далі?",- пишуть люди.

Нагадаємо, Ольга Сумська показала українцям справжнього героя: "Прикрив собою двох бійців".

Як повідомляла Politeka, Ольга Сумська показала майстерність перевтілення, кадри: "З Кірою Найтлі схожі".

Також Politeka писала, що 65-річна сестра Ольги Сумської потрясла одкровеннями про проблеми в зоряному сімействі: "Дай Бог сил...".