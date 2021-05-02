Знаменита українська актриса кіно і театру Ольга Сумська поділилася кадрами того, як проводить Великдень з родиною
Зірка постійно задіяна в зйомках, але не забуває також приділяти час сім'ї і розвитку своїх соцмереж, передає Politeka.net. Так, Сумська вирішила поділитися зі своїми підписниками в Instagram сімейними кадрами.
На фото Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком і зі своєю "кровиночкою" - молодшою дочкою, Ганною, прийшли в храм, на честь Великодня.
Артистка вкрила голову білою хусткою, на ній були довга сукня. Завершили образ різні аксесуари і гарний макіяж.
72-річна Алла Пугачова вразила зухвалим вирізом, Примадонну не впізнають: "Ще так молодо виглядає"
Олена Кравець засмутила українців новою зовнішністю, як вона тепер виглядає: "Відразу не впізнала"
Кароль зізналася, кому належить її серце, і це не Балан: "Люблю його шалено"
Дружина продюсера "Квартал 95" після операції показала, як проводить час з дітьми: домашні кадри
Пошуки юного Андрія закінчилися трагедією, фото: "тіло знайшли через чотири дні"
19-річна дочка співачки виглядала не менш ефектно матері. Дівчина підкорила своїм стилем і красою.
Сімейне фото вийшло теплим і якимось душевним.
"Христос Воскрес", - написала Ольга.
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс такої можливості немає.
Зазначимо, Ольга Сумська у шлюбі з Віталієм Борисюком з 1996 року.
Відомо, що це другий шлюб актриси, до цього зірка була одружена з актором Євгеном Паперним, від якого вона народила свою першу дочку, Антоніну. Остання зараз живе і працює в Москві. Дівчина пішла по стопах батьків і знімається в кіно і серіалах.
Крім того, Антоніна - мати двох дітей, дочки Єви і сина Данила, яких народила від чоловіка актора Володимира Яглича.
Антоніна, як і мати, регулярно отримує компліменти своїй зовнішності.
Нагадаємо, що Сумська похвалилася російським зятем, який водить її дочку по червоних доріжках: "мої"
Як повідомляла Politeka, Сумська нарвалася на гнів українців, прикривши свої "скарби" руками: "немає ні сорому, ні совісті"
Також Politeka писала, що 65-річна Наталія Сумська зізналася, чому майже не спілкується із зірковою сестрою: "Я не можу вказувати…»