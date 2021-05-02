Знаменита українська актриса кіно і театру Ольга Сумська поділилася кадрами того, як проводить Великдень з родиною

Зірка постійно задіяна в зйомках, але не забуває також приділяти час сім'ї і розвитку своїх соцмереж, передає Politeka.net. Так, Сумська вирішила поділитися зі своїми підписниками в Instagram сімейними кадрами.

На фото Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком і зі своєю "кровиночкою" - молодшою дочкою, Ганною, прийшли в храм, на честь Великодня.

Артистка вкрила голову білою хусткою, на ній були довга сукня. Завершили образ різні аксесуари і гарний макіяж.

19-річна дочка співачки виглядала не менш ефектно матері. Дівчина підкорила своїм стилем і красою.

Сімейне фото вийшло теплим і якимось душевним.

"Христос Воскрес", - написала Ольга.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс такої можливості немає.

Зазначимо, Ольга Сумська у шлюбі з Віталієм Борисюком з 1996 року.

Відомо, що це другий шлюб актриси, до цього зірка була одружена з актором Євгеном Паперним, від якого вона народила свою першу дочку, Антоніну. Остання зараз живе і працює в Москві. Дівчина пішла по стопах батьків і знімається в кіно і серіалах.

Крім того, Антоніна - мати двох дітей, дочки Єви і сина Данила, яких народила від чоловіка актора Володимира Яглича.

Антоніна, як і мати, регулярно отримує компліменти своїй зовнішності.

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