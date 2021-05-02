Артистка предстала в стильном, но закрытом наряде

Знаменитая украинская актриса кино и театра Ольга Сумская поделилась кадрами того, как проводит Пасху с семьей

Звезда постоянно задействована в съемках, но не забывает также уделять время семье и развитию своих соцсетей, передает Politeka.net. Так, Сумская решила поделиться со своими подписчиками в Инстаграм семейными кадрами.

На фото Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком и со своей "кровинушкой" - младшей дочерью, Анной, пришли в храм, в честь Пасхи.

Артистка укрыла голову белым платком, на ней были длинное платье. Завершили образ различные аксессуары и красивый макияж.

19-летняя дочь певицы выглядела не менее эффектно матери. Девушка покорила своим стилем и красотой.

Семейное фото вышло теплым и каким-то душевным.

"Христос Воскрес", - написала Ольга.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис такой возможности нет.

Отметим, Ольга Сумская в браке с Виталием Борисюком с 1996 года.

Известно, что это второй брак актрисы, до этого звезда была замужем за актером Евгением Паперным, от которого она родила свою первую дочь, Антонину. Последняя сейчас живет и работает в Москве. Девушка пошла по стопам родителей и снимается в кино и сериалах.

Кроме того, Антонина - мать двоих детей, дочери Евы и сына Даниила, которых родила от мужа актера Владимира Яглыча.

Антонина, как и мать, регулярно получает комплименты своей внешности.

Напомним, что Сумская похвалилась российским зятем, который водит ее дочь по красным дорожкам: "Мои"

Как сообщала Politeka, Сумская нарвалась на гнев украинцев, прикрыв свои "сокровища" руками: "Нет ни стыда, ни совести"

Также Politeka писала, что 65-летняя Наталья Сумская призналась, почему почти не общается со звездной сестрой: «Я не могу указывать…»