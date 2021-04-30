Знаменита українська актриса Ольга Сумська вразила шанувальників образом з новим кольором волосся

Зірка телеекранів показала себе з незвичним кольором волосся на новому фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

В останні роки українці встигли звикнути до Сумської-блондинки. 54-річна актриса знайшла свій образ розкішної блондинки і старанно дотримувалася його. Однак, як і іншим акторам, Сумській час від часу доводиться міняти свою зовнішність заради ролі. Так, на новому фото зірка показала себе в образі своєї героїні з серіалу «Абонент тимчасово недоступний».

Для цієї ролі актрисі довелося з золотоволосої блондинки перетвориться в хитрувату даму з рудими кучерями. На фото вона позує в елегантному вбранні коралового відтінку, який доповнює стильна капелюшок з брошкою. Очі актриси, при цьому, з карих перетворилися в світло-блакитні, що лише додало родзинки її образу.

Фото актриси вразило відому українську співачку Олю Цибульську.

"Оля, яка ви красива", - написала вона в коментарі.

Українці також активно коментують пост Сумської.

"Краса", "не впізнати", "я вас не впізнала", "елегантність пасує", "Оленька, ви чарівні!", "Вас не впізнати на цьому фото ви дуже схожі на Ребекку Мейдер", "Я думаю, що не так!? Зовсім інша!! Посмішка, родимка - Оля! А око!? І тут я зрозуміла - зміна колір, а яка колосальний різниця!!", "Супер! Я подумала, що це ваша старша красуня дочка. Дуже схожі, дівчатка. Просто прекрасні!",- пишуть люди.

Нагадаємо, Сумська засвітила інтер'єр своєї нової квартири, білосніжні меблі та посуд: "Віталічек, ти задоволений?".

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