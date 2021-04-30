Знаменитая украинская актриса кино и театра Ольга Сумская показала свою "новую" квартиру

У звезды очень насыщенный график, передает Politeka.net. Ольга регулярно появляется в разных шоу и передачах, а также задействована в театре и кино.

По дому звезда не успевает делать все, что требуется от хозяйки, именно поэтому артистка пользуется услугами клининговой службы.

В одних из последних сторис звезда рассказала - в Чистый четверг собирается приступить к приготовлению пасок на Пасху. А с уборкой звезде помогают нанятые сотрудники.

Звезда показала, как женщины убирают, засветив мраморный пол и белоснежную мебель с посудой в своем "гнездышке".

Также артистка похвасталась своей ванной с белоснежной раковиной, даже муж Ольги, Виталий Борисюк, оценил результаты работы помощниц.

"Виталичек, ты доволен?", - поинтересовалась заботливая супруга и получила утвердительный ответ.

Также артистка показала свою чистую ванну.

Публикация в сторис не собрала много лайков и комментариев открытом доступе, ведь там нет такой возможности.

Напомним, Ольга Сумская рассказала о покупке новой квартиры в Киеве в 2016 году, поэтому ее можно назвать относительно новой.

Тогда артистка рассказала, что давно мечтала о будуаре и гардеробной.

К слову, Ольга скрывала, что приобрела новое жилье. Подругу случайно "сдала" кума, Влада Литовченко. На день рождения Ольге, в честь 50-летия, Влада подарила деньги на ремонт в новой квартире.

"Мы решили немножко расширить квадратные метры, ведь нам уже тесновато", - в итоге поделилась Сумская в передаче "Світське життя".

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