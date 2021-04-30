Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская впечатлила поклонников образом с новым цветом волос

Звезда телеэкранов показала себя с непривычным цветом волос на новом фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

В последние годы украинцы успели привыкнуть к Сумской-блондинке. 54-летняя актриса нашла свой образ роскошной блондинки и старательно придерживалась его. Однако, как и другим актерам, Сумской время от времени приходится менять свою внешность ради роли. Так, на новом фото звезда показала себя в образе своей героини из сериала «Абонент временно недоступен».

Для этой роли актрисе пришлось из золотоволосой блондинки превратится в хитроватую даму с рыжими кудрями. На фото она позирует в элегантном наряде кораллового оттенка, который дополняет стильная шляпка с брошкой. Глаза актрисы, при этом, из карих превратились в светло-голубые, что лишь добавило изюминки ее образу.

Фото актрисы впечатлило известную украинскую певицу Олю Цибульскую.

«Оля, какая вы красивая», - написала она в комментарии.

Украинцы также активно комментируют пост Сумской.

«Красота», «Не узнать», «Я вас не узнала», «Элегантность идет», «Оленька, Вы неотразимы и Очаровательны!», «Вас не узнать на этом фото Вы очень похожи на Ребекку Мэйдер», «Я думаю, что не так !? Совсем другая!! Улыбка, родинка - Оля! А глаза!? И тут я поняла - изменение цвета, а какая колоссальная разница!!», «Супер! Я подумала, что это ваша старшая красавица дочь. Очень похожи, девочки. Просто прекрасны!», - пишут люди.

Напомним, Сумская засветила интерьер своей новой квартиры, белоснежная мебель и посуда: "Виталичек, ты доволен?".

Как сообщала Politeka, Сумская с мужем Борисюком сошлись в схватке с Бабкиными и Мирзояном на "Мастер Шеф": "Будет горячо".

Также Politeka писала, что Ольга Сумская показала украинцам настоящего героя: "Прикрыл собой двух бойцов".