Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда "Крепостной", показал, как проходят съемки сериала

Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк стал довольно популярным украинским актером, ведь снялся уже в десятках картин. Сейчас звезда участвует в съемках третьего сезона "Крепостная" вместе с Ольгой Сумской.

На фото Тарас показался в белой кофте. Рядом можно увидеть Ольгу Сумскую, которая красовалась в объятиях красавчика. Возле пары также была Олеся Жураковская.



"Тарасик", - написала Ольга Сумская.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Прекрасные", "Класс! Мои любимые актёры))", "мы с мамой с нетерпением ждем третьего сезона, отличное фото", "Какие Вы все замечательные, красивые, веселые. Жду с нетерпением третью часть", "Красивые. Ждем премьеру", "Только дразнят мой интерес к новому сезону".

Сообщалось, что известная украинская актриса Ольга Сумская показала, на кого они с родной сестрой похожи.

Сегодня маме Сумской уже 87 лет. У себя в Инстаграм Ольга показала, как она выглядит. Ольга поделилась кадром с цветами, которые она купила для мамы.

«Мамочка, родная, с праздником! С днем мамы! Спасибо Богу, что ты у нас есть! Поздравьте своих мам!», - подписала фото звезда.

Напомним, Сумская обескуражила видом на территории Киево-Печерской Лавры, в халате и без макияжа

А еще Politeka сообщала, что Сумская спровоцировала украинок на печальные откровения о мамах

Также Politeka писала, что Сумская, покрасовавшись в кожаной куртке и ботинках, уехала от Борисюка



