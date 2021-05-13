Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда "Крепостной", показал, как проходят съемки сериала
Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк стал довольно популярным украинским актером, ведь снялся уже в десятках картин. Сейчас звезда участвует в съемках третьего сезона "Крепостная" вместе с Ольгой Сумской.
На фото Тарас показался в белой кофте. Рядом можно увидеть Ольгу Сумскую, которая красовалась в объятиях красавчика. Возле пары также была Олеся Жураковская.
"Тарасик", - написала Ольга Сумская.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
"Тайная жена" Олега Винника, нарядившись в мини-юбку, удивила посланием: "Мы, девочки, все видим и..."
Вылетевшая из "Холостяка" Джессика рассказала, что творится на шоу за кадром: "Ежедневно мы получали..."
"Был конфликт": семья Кузьмы Скрябина запретила звезде "Голосу країни" исполнять его песни
Осадчая раскрыла секреты "Світського життя": что ее связывает с Кузьмой и обиды Билык
"Прекрасные", "Класс! Мои любимые актёры))", "мы с мамой с нетерпением ждем третьего сезона, отличное фото", "Какие Вы все замечательные, красивые, веселые. Жду с нетерпением третью часть", "Красивые. Ждем премьеру", "Только дразнят мой интерес к новому сезону".
Сообщалось, что известная украинская актриса Ольга Сумская показала, на кого они с родной сестрой похожи.
Сегодня маме Сумской уже 87 лет. У себя в Инстаграм Ольга показала, как она выглядит. Ольга поделилась кадром с цветами, которые она купила для мамы.
«Мамочка, родная, с праздником! С днем мамы! Спасибо Богу, что ты у нас есть! Поздравьте своих мам!», - подписала фото звезда.
Напомним, Сумская обескуражила видом на территории Киево-Печерской Лавры, в халате и без макияжа
А еще Politeka сообщала, что Сумская спровоцировала украинок на печальные откровения о мамах
Также Politeka писала, что Сумская, покрасовавшись в кожаной куртке и ботинках, уехала от Борисюка