Актриса Ольга Сумская одним своим постом задела публику за живое

54-летняя звезда опубликовала серию интересных фото из личного архива, на которых показала свою маму - Анну Ивановну, передает Politeka.net.

Ольга приурочила пост ко Дню матери, сопроводив кадры теплыми словами: "Мамочка, родная, с праздником! 🌞 С днем мамы! Спасибо Богу, что ты у нас есть! Поздравьте своих мам! ❤️".

Актриса всегда с любовью отзывалась о своей матери, которой в этом году исполнится 88 лет. Анна Ивановна является Заслуженной артисткой УССР и воспитала вместе с мужем, тоже артистом, двух дочерей (у Ольги есть старшая сестра Наталья).

Семейная идиллия Сумской спровоцировала ее фанаток раскрыть собственные истории взаимоотношений со своими матерями, которые не столь приятные, как у актрисы.

"А у меня с мамой очень плохие отношения, мой сын когда-то пришёл от неё домой и говорит, мама, она тебя так ненавидит", - написала одна из пользовательниц.

"Нужно мириться🙏🏻", - посоветовала Сумская.

К беседе присоединилась еще одна ее поклонница, рассказавшая подобную историю:

"У моей племяшки такая история - я вас так понимаю... С самого раннего возраста это длится... сейчас ей 35. 2 детей... А мама действительно не подарок - сестра моя, на себе испытала, да и вся семья, и папа и мама, когда живы были... Мириться бесполезно, это глубоко сидит и провоцирует всегда мать... Даже не знаем, на каком коне подъехать всегда"

"у нас таже история и папу уже загрызла, он сейчас у меня живёт... да вообще такое выдумывает... что просто ужас😢"

"и такое знакомо и не переспоришь... очень тяжело с ней жить. Характер самодура. Конечно, зла не держим, но жить подальше лучше... С сестрой не против общения, но это просто ужас - с ней говорить, как вампир"

Напомним, что Сумская насмешила перевоплощением из «белочки» в «бабушку»: кадры из закулисья «Крепостной».

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