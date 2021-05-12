Актриса Ольга Сумская показала своим поклонникам, куда уехала от любимого мужа

Как передает Politeka.net, в посдледнее время актриса практически ежедневно делится фотографиями с фолловерами в соцсети Инстаграм, радует их новыми подробностями. Но до сих пор она не позволяет себе показываться в домашнем виде. Всегда на фото хотя бы с минимальными укладкой и макияжем.

Так, в этот раз 54-летняя Ольга показала фото, на которых позировала в стильной кожанной курточке и ботинках.

"Ну что, Черновцы, едем к вам", - написала Сумская.

По словам актрисы, они уже сели в поезд и ожидают черновчан на спектакле "Мастер и Маргарита". Супруг Сумской, также актер, судя по всему, остался в Киеве.

На фото Сумская в длинном платье в пол и в черной кожанной куртке, ботинки и сумка тоже под цвет - черные. Образ она дополнила стильными очками в черной оправе.

Ранее сообщалось, что Ольга родилась в известной актерской семье Сумских. Отец Вячеслав Сумской также был народным артистом Украины и актером Национального драматического театра имени Ивана Франко, а мама – Анна Опанасенко-Сумская – заслуженная артистка УССР. За свою карьеру она сыграла более 150 ролей в театре и снялась в нескольких фильмах.

Напомним, что Сумская насмешила перевоплощением из «белочки» в «бабушку»: кадры из закулисья «Крепостной».

Как Politeka писала, что Ольга Сумская показала украинцам настоящего героя: "Прикрыл собой двух бойцов".

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