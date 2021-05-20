Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда «Крепостной» и «Спіймати Кайдаша», показал себя в праздничный день
Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк довольно популярный украинский актер, который успел сняться в десятках отечественных картин. Красавчик следит за своим телом, постоянно тренируясь, а еще активно ведет социальные сети, где делиться творчеством и кадрами из личной жизни.
В этот раз Тарас показал, как праздновал День вышиванки. Красавчик был в штанах и в вышиванке. Рядом позировала актриса Слава Красовская, которая была в вышитом платье и накидке, а сверху надела венок. На еще одном фото Цымбалюк уже стоял рядом с Натальей Денисенко, известной актрисой.
"День вышиванки", - написал Тарас под фото.
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"Ты же мой мишка, не выспался", - написала невеста Цымбалюка Тина Антоненко.
"Оо, Галька всё таки охмурила Тараса", - подметила одна из фанаток, имея ввиду Славу Красовскую.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Все ж таки, это как красиво. Стильно, модно, красивые", "Вышиванка - это код нации".
Сообщалось, что известный украинский актер Тарас Цымбалюк показал, как выглядел в детстве.
Тарас решил показать, как выглядел в детстве. Светловолосый мальчик был в кофте и улыбался, позируя на черно-белом снимке.
Напомним, Цымбалюк из «Крепостной» и «Спіймати Кайдаша» без футболки показал мышци после тренировки
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