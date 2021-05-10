Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, который снялся в "Крепостной" и "Спіймати Кайдаша" показал эксклюзивные кадры со съемок

Как передает Politeka.net, 31-летний Цымбалюк сегодня является одним из самых востребованных украинских актеров. Его приглашают в самые популярные картины, нередко мужчина играет главные роли. Расширить свою аудиторию поклонников артисту удалось после участия в танцевальном шоу «Танцы со звездами». Цымбалюк не дошел до финала, но запомнился зрителям.

У себя в сторис Цымбалюк решил показать, как его гримируют перед съемками в «Крепостной». Лицо его героя в фильме оказалось изуродованным шрамами, поэтому перед съемками актеру наносят сложный грим. Цымбалюк решил заснять процесс, показав поклонникам свое лицо в шрамах.

«Крепостная-3. Ночная смена», - подписал видео актер.

Ранее мы писали, что Цымбалюк радует фанатов не только актёрским мастерством, но и спортивными достижениями. До недавнего времени Тарас был достаточно худым парнем. После того, как он серьезно увлекся спортом, его фигура видоизменилась. Цымбалюк постоянно следит за своим телом, регулярно посещает тренажерные залы, занимаясь спортом и мотивируя украинцев ходить в зал.

Напомним, что Цымбалюк из "Крепостной" и "Спіймати Кайдаша" показал подкачанное тело без рубашки: "Украинский Геракл".

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