Відомий український актор Тарас Цимбалюк, зірка "Кріпосної" та "Спіймати Кайдаша", показав, хто його мотивує у спортзалі

Як пише Politeka.net, Тарас вже давно відомий українцям, адже встиг знятися в десятках вітчизняних картин. Красунчик активно займається спортом, мотивуючи українців своїми тренуваннями.

Цього разу в Instagram Тарас вирішив показати, як займається разом з подругою Тіною Антоненко в спортзалі. На першому фото парочка обіймалася перед дзеркалом, демонструючи підтягнуту фігуру, а поруч стояв друг Цимбалюка.

На другому сторіс Тарас вже застрибнув на турнік, демонструючи силу рук в мацке. Кадри вийшли мотивуючими і ефектними.

Фанати ніяк не коментували кадри в сторіс Instagram, так як там немає таких функцій, але так і хочеться додати: "Гора сили".

Повідомлялося, що відомий український актор Тарас Цимбалюк, показав себе після сну.

Цього разу Тарас вирішив показати фото, де був у нічній сорочці. Цимбалюк лежав на великому просторому ліжку. У красеня були не дуже довге волосся, а образ доповнив актор вусами і борідкою.

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