Відомий український актор Тарас Цимбалюк, зірка "Кріпосної" і "Спіймати Кайдаша", показав себе після тренування
Як пише Politeka.net, Тарас Цимбалюк є популярним українським актором, який вже встиг зіграти ролі в безлічі картин. Красень зараз активно займається спортом, тримаючи своє тіло в тонусі.
Цього разу Тарас вирішив показати в Instagram себе після того, як завершив чергове тренування. Цимбалюк був у штанях і без сорочки, позуючи перед дзеркалом. Красунчик знімав себе на телефон, демонструючи підтягнутий торс.
"Тренування завершено", - написав Тарас під фотографією.
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Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, але так і хочеться додати: "Український геракл, мотивуючий пост".
Повідомлялося, що актор Тарас Цимбалюк приголомшив новим фото.
31-річна зірка опублікував свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав з другом, теж актором, Антоном Батирєвим.
"Чим довше розлука, тим трепетніше зустріч", - тепло підписав кадр Цимбалюк.
Його товариш зараз гостює в Києві. На чорно-білому кадрі зображений зворушливий момент з міцними чоловічими обіймами.
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