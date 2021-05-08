Відомий український актор Тарас Цимбалюк з "Кріпосної" і "Спіймати Кайдаша" показав себе на тренуванні

Як пише Politeka.net, Тарас Цимбалюк вже давно популярний серед українців. Красунчик встиг побудувати кар'єру відомого актора, знявшись в десятках картин. Не забуває зірка і про тренування, які регулярно публікує в соціальних мережах, щоб мотивувати інших українців.

Цей раз не став винятком, адже в Instagram Тарас опублікував ролик, на якому підтягувався. Цимбалюк був у футболці і шортах, взявшись за спеціальне присобление в спортзалі.

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі, адже кадри були опубліковані в сторіс Instagram, де подібних функцій немає, але так і хочеться додати: "крутий козак".

Ми писали, що відомий український актор Тарас Цимбалюк, зірка серіалів" кріпосна "і" Спіймати Кайдаша " показав умови зйомок.

Актор показав упряжку з кіньми в якій він перебував з колегою по цеху. На відео видно пара коней, запряжених возом, візником в якій грає знаменитий актор.

Нагадавши, Цимбалюк з "Спіймати Кайдаша" весь у шрамах налякав виглядом

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