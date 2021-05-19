Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда "Крепостной" и "Спіймати Кайдаша", показал, как выглядел в детстве

Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк стал популярным украинским актером, снявшись в десятках картин. Сейчас красавчик завершает работу над новым сезоном "Крепостной", а также регулярно делиться личным в социальной сети Инстаграм.

Этот раз не стал исключением, ведь Тарас решил показать, как выглядел в детстве. Светловолосый мальчик был в кофте и улыбался, позируя на черно-белом снимке. На втором фото современный Цымбалюк стоял с родителями, обнимая их и улыбаясь.

"Как ни крути, мы формируемся в детстве. И низкий поклон тем Родителям, которым хватает мудрости показать своим детям достойный пример.

Оказывается, это чисто британский метод воспитания детей: быть для них примером - гениально, я считаю. Тебе постоянно нужно совершенствоваться, работать над собой, воспитывать в себе стержень, который тебя закалит во многих жизненных ситуациях, потому что на тебя смотрят родные детские глаза, и, как губка, все впитывают ...

Я имел прекрасное детство. Я уже рассказывал, что воспитывался в семье учителей, а как известно, в нашей стране этих людей власть совсем не ценит, поэтому лишних денег у нас не было. Но мои родители сделали все, чтобы я чувствовал себя беззаботным ребенком. Я жил своей прекрасной детской жизни, и не обращал внимания на какие-то тонкости своего воспитания. Сейчас, когда строю свою семью, анализирую и понимаю, действия родителей. Мама с Папой никогда не выясняли отношения на моих глазах. Безусловно, какие-то бытовые ссоры случаются со всеми, но не всем удается решать их мимо детей. Еще, для папы всегда Мама на первом месте.", - написал Тарас.

Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:

"Ой, какой мальчик", "Какой сладкий малыш", "Очень люблю, когда вы пишите о родителях".

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