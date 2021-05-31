Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда "Крепостной" и "Спіймати Кайдаша", показал своего домашнего любимца и поделился пожеланиями

Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк является популярным украинским актером, который успел сняться в десятках отечественных картин. Красавчик сейчас занят съемками нового сезона "Крепостной" и регулярно делиться информацией в Инстаграм.

В этот раз Тарас опубликовал фото в Инстаграм. На нем Цымбалюк был раздет до пояса. На руках красавчик держит кота Тимура, который приобнял его лапами за шею.

"Мы с Тимохой желаем вам отличного настроения и ❤️ ❤", - написал Тарас, показывая домашнего любимца.

Фанаты засыпали Цимбалюка комплиментами, одной среди пользователей, прокомментировала актриса Ольга Сумская.

"Мої ж ви хороші!❤️😽", "Какая прелесть! Котики- наша домашняя радость!❤️", "Побачила фото у своїй стрічці і настрій "злетів". Ви прекрасні. Доброго ранку 🤗", "Тімоха розкішний! Ну і Тарасова щира усмішка біля Тімохи - анкондішінал лав!👼👼👼 і вам з Тімохою - прекрасного тижня!🏆🚀☀️", - пишут пользователи.

Сообщалось, что Тарас Цымбалюк показал настоящую магию.

На портретном фото актер предстал в свитере грубой вязки, с серьезным выражением лица и слегка всклокоченными волосами. Тарас посмотрел прямо в камеру испепеляющим взглядом. Публика кинулась восторгаться обеими вариантами фото, не в силах выбрать лучшее.

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