Тарас Цимбалюк, що відомий за ролями в серіалах "Кріпосна" і "Спіймати Кайдаша" , а також брав участь в "Танцях з зірками", показав справжню магію

31-річний актор опублікував у своєму мікроблозі в Instagram один і той же кадр, але в двох варіацях: чорно-білий і в кольорі, передає Politeka.net. Красунчик змусив публіку вибирати, яке фото краще.

Варто відзначити, Цимбалюку, який багато часу проводить в спортзалах, відточуючи кожен м'яз, а потім хвалиться результатом в Мережі, отримуючи безліч компліментів, цього разу вдалося зірвати овації, навіть не напружуючись.

На портретному фото актор постав у светрі грубої в'язки, з серйозним виразом обличчя і злегка скуйовдженим волоссям. Тарас подивився прямо в камеру спопеляючим поглядом.

Публіка кинулася захоплюватися обома варіантами фото, не в силах вибрати краще. Однією з перших пост Цимбалюка оцінила його колега, актриса Ольга Сумська:

"І в кольорі, і в чб прекрасний і могутній в прищурі і вусах 😉 😎 🙌"

"У цьому светрі ви схожі на Ернеста Хемінгуея😍"

"Чб, в ньому якась магія 🔥"

"Красунчик💖😍💜🤥💝"

"Мені подобаються 2 фото ❤️"

"мега брутальне фото🔥"

"Залишай обидві. Кадр прекрасний!"

"ЧБ. Ух!"

"Погляд зачаровує"

Відзначимо, третій сезон "Кріпосної", що полюбилася українцями, вийде на екрани вже цієї осені. У серіалі розповідається про пригоди української кріпосної Катерини, яка бореться за свою свободу в 19 столітті. Цимбалюку в цьому проєкті дісталася роль коваля Назара.

Нагадаємо, Актор Тарас Цимбалюк з серіалів "Кріпосна" і "Спіймати Кайдаша" показав підкачане тіло без сорочки:"Український Геракл".

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