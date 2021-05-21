Тарас Цимбалюк, що відомий за ролями в серіалах "Кріпосна" і "Спіймати Кайдаша" , а також брав участь в "Танцях з зірками", показав справжню магію
31-річний актор опублікував у своєму мікроблозі в Instagram один і той же кадр, але в двох варіацях: чорно-білий і в кольорі, передає Politeka.net. Красунчик змусив публіку вибирати, яке фото краще.
Варто відзначити, Цимбалюку, який багато часу проводить в спортзалах, відточуючи кожен м'яз, а потім хвалиться результатом в Мережі, отримуючи безліч компліментів, цього разу вдалося зірвати овації, навіть не напружуючись.
На портретному фото актор постав у светрі грубої в'язки, з серйозним виразом обличчя і злегка скуйовдженим волоссям. Тарас подивився прямо в камеру спопеляючим поглядом.
Публіка кинулася захоплюватися обома варіантами фото, не в силах вибрати краще. Однією з перших пост Цимбалюка оцінила його колега, актриса Ольга Сумська:
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"І в кольорі, і в чб прекрасний і могутній в прищурі і вусах 😉 😎 🙌"
"У цьому светрі ви схожі на Ернеста Хемінгуея😍"
"Чб, в ньому якась магія 🔥"
"Красунчик💖😍💜🤥💝"
"Мені подобаються 2 фото ❤️"
"мега брутальне фото🔥"
"Залишай обидві. Кадр прекрасний!"
"ЧБ. Ух!"
"Погляд зачаровує"
Відзначимо, третій сезон "Кріпосної", що полюбилася українцями, вийде на екрани вже цієї осені. У серіалі розповідається про пригоди української кріпосної Катерини, яка бореться за свою свободу в 19 столітті. Цимбалюку в цьому проєкті дісталася роль коваля Назара.
Нагадаємо, Актор Тарас Цимбалюк з серіалів "Кріпосна" і "Спіймати Кайдаша" показав підкачане тіло без сорочки:"Український Геракл".
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