Тарас Цымбалюк, известный по ролям в сериалах "Крепостная" и "Спіймати Кайдаша", а также принимавший участие в "Танцях з зірками", показал настоящую магию
31-летний актер опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм один и тот же кадр, но в двух вариацях: черно-белый и в цвете, передает Politeka.net. Красавчик заставил публику выбирать, какое фото лучше.
Стоит отметить, Цымбалюку, который много времени проводит в спортзалах, оттачивая каждую мышцу, а затем хвастается результатом в Сети, получая уйму комплиментов, в этот раз удалось сорвать овации, даже не напрягаясь.
На портретном фото актер предстал в свитере грубой вязки, с серьезным выражением лица и слегка всклокоченными волосами. Тарас посмотрел прямо в камеру испопеляющим взглядом.
Публика кинулась восторгаться обеими вариантами фото, не в силах выбрать лучшее. Одной из первых пост Цымбалюка оценила его коллега, актриса Ольга Сумская:
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"И в цвете, и в чб прекрасен и могуч в прищуре и усах😉😎🙌"
"В этом свитере вы похожи на Эрнеста Хемингуэя😍"
"Чб, в нем какая-то магия 🔥"
"Красавчик 💖😍💜🔥🥰💝😎"
"Мне нравятся 2 фото ❤️"
"мега брутальне фото🔥"
"Оставляй обе. Кадр прекрасен!"
"ЧБ. Ух!"
"Взгляд завораживающий"
Отметим, третий сезон полюбившейся украинцами "Крепостной" выйдет на экраны уже этой осенью. В сериале рассказывается о приключениях украинской крепостной Екатерины, борющейся за свою свободу в 19 веке. Цымбалюку в этом проекте досталась роль коваля Назара.
Напомним, Актер Тарас Цымбалюк из сериалов "Крепостная" и "Спіймати Кайдаша" показал подкачанное тело без рубашки: "Украинский Геракл".
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