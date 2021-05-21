Тарас Цымбалюк, известный по ролям в сериалах "Крепостная" и "Спіймати Кайдаша", а также принимавший участие в "Танцях з зірками", показал настоящую магию

31-летний актер опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм один и тот же кадр, но в двух вариацях: черно-белый и в цвете, передает Politeka.net. Красавчик заставил публику выбирать, какое фото лучше.

Стоит отметить, Цымбалюку, который много времени проводит в спортзалах, оттачивая каждую мышцу, а затем хвастается результатом в Сети, получая уйму комплиментов, в этот раз удалось сорвать овации, даже не напрягаясь.

На портретном фото актер предстал в свитере грубой вязки, с серьезным выражением лица и слегка всклокоченными волосами. Тарас посмотрел прямо в камеру испопеляющим взглядом.

Публика кинулась восторгаться обеими вариантами фото, не в силах выбрать лучшее. Одной из первых пост Цымбалюка оценила его коллега, актриса Ольга Сумская:

"И в цвете, и в чб прекрасен и могуч в прищуре и усах😉😎🙌"

"В этом свитере вы похожи на Эрнеста Хемингуэя😍"

"Чб, в нем какая-то магия 🔥"

"Красавчик 💖😍💜🔥🥰💝😎"

"Мне нравятся 2 фото ❤️"

"мега брутальне фото🔥"

"Оставляй обе. Кадр прекрасен!"

"ЧБ. Ух!"

"Взгляд завораживающий"

Отметим, третий сезон полюбившейся украинцами "Крепостной" выйдет на экраны уже этой осенью. В сериале рассказывается о приключениях украинской крепостной Екатерины, борющейся за свою свободу в 19 веке. Цымбалюку в этом проекте досталась роль коваля Назара.

Напомним, Актер Тарас Цымбалюк из сериалов "Крепостная" и "Спіймати Кайдаша" показал подкачанное тело без рубашки: "Украинский Геракл".

Как сообщала Politeka, Известный украинский актер Тарас Цымбалюк из "Крепостной" и "Спіймати Кайдаша" показал, где прошло его детство: семейные кадры.

Также Politeka писала, популярный актер Тарас Цымбалюк из "Крепостной" и "Спіймати Кайдаша" без рубашки похвастался размером бицепса: мощное фото.