Украинский актер Тарас Цымбалюк из "Крепостной" и "Спіймати Кайдаша" показал, как работает над собой

Как пишет Politeka.net , известный украинский актер и спортсмен Тарас Цымбалюк уже давно радует фанатов своим актёрским мастерством. Но еще Цымбалюк постоянно следит за своим телом, регулярно посещает тренажерные залы, занимаясь спортом и мотивируя украинцев ходить в зал.

Красавчик в этот раз решил показать, как проходит его очередная тренировка в зале и как он "таскает железо". Тарас в футболке и шортах лежал на тренажере, держа в руках две гантели. Мужчина развел руки в стороны, напрягая мышцы рук. Цымбалюк опубликовал в сторис Инстаграм себя из двух ракурсов, демонстрируя свое безупречное тело.

Фанаты не смогли написать комментарии под мощными кадрами или поставить лайки, так как в сторис нет подобных функций, но обычно Тараса без комплиментов не оставляют: "Настоящий мужчина", "Красавчик", "Какой сильный и красивый", "Вот это тело", "Какой красивый", "Удивительный мужчина", "Красивый".

Сообщалось, что актер Тарас Цымбалюк ошеломил новым фото.

31-летняя актер опубликовал свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал с другом, тоже актером, Антоном Батыревым. Оба парни, как видно на фото, в отменной физической форме и просто очень рады увидеть друг друга.

"Чем дольше разлука, тем трепетней встреча", - тепло подписал фотографию Цымбалюк.

Напомним, Актер Тарас Цымбалюк из сериалов "Крепостная" и "Спіймати Кайдаша" показал подкачанное тело без рубашки: "Украинский Геракл".

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