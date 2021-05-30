Відомий український актор Тарас Цимбалюк, зірка "кріпак" та "Спіймати Кайдаша", постав у новому амплуа

Тарас Цимбалюк є популярним українським актором, який встиг знятися в десятках вітчизняних картин. Красунчик зараз зайнятий зйомками нового сезону" кріпак " і регулярно ділитися інформацією в Instagram. Але крім цього Цимбалюк ще став ведучим церемонії відкриття кінофестивалю» Молодість", яка відбулося 29 травня в Києві під відкритим небом біля Арки Дружби.

Як пише Politeka.net, кадрами з заходу артист поділився на своїй сторінці в Instagram. Партнеркою Цимбалюка в цей вечір стала актриса і ведуча шоу "Сніданок з 1+1" Людмила Барбір.

"50та "Молодість" відкрита! Чекаємо вас у кінотеатрах! Дякую за честь бути ведучим такого важливого заходу", - написав він.

На церемонії Тарас Цимбалюк блищав у сірому піджаку з чорним лацканом і оригінальній білій сорочці. А Людмила Барбір була одягнена в пишну вірніше сукню.

Користувачі Мережі засипали актора компліментами. "Круто", "Боже мій, які ви красиві! Такі стильні", - пишуть в коментарях.

Відзначимо, була вражена і відома українська актриса Ольга Сумська.

"Неймовірні! Дуже гарно провели! Браво,Тараса!» - емоційанально прокоментувала вона пост Цимбалюка.

Нагадаємо, Цимбалюк з "Кріпосної" з'явився під ручку з відомою актрисою.

А ще Politeka писала, що Цимбалюк з "Кріпосної" поділився дитячими спогадами.

Також Politeka повідомляла, що Цимбалюк з "Кріпосної" і "Спіймати Кайдаша" без футболки показав м'язи після тренування.