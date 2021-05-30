Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда "Крепостной" и "Спіймати Кайдаша", предстал в новом амплуа

Тарас Цымбалюк является популярным украинским актером, который успел сняться в десятках отечественных картин. Красавчик сейчас занят съемками нового сезона "Крепостной" и регулярно делиться информацией в Инстаграм. Но помимо этого Цымбалюк еще стал ведущим церемонии открытия кинофестиваля «Молодость», которая состоялось 29 мая в Киеве под открытым небом возле Арки Дружбы.

Как пишет Politeka.net, кадрами с мероприятия артист поделился на своей странице в Инстаграм. Партнершей Цымбалюка в этот вечер стала актриса и ведущая шоу «Сніданок з 1+1» Людмила Барбир.

«50тая «Молодость» открыта! Ждем вас в кинотеатрах! Спасибо за честь быть ведущим такого важного мероприятия», - написал он.

На церемонии Тарас Цымбалюк блистал в сером пиджаке с черным лацканом и оригинальной белой рубашке. А Людмила Барбир была одета в пышное вернее платье.

Пользователи Сети засыпали актера комплиментами. "Круто", "Боже мой, какие вы красивые! Такие стильные", - пишут в комментариях.

Отметим, была впечатлена и известная украинская актриса Ольга Сумская.

«Невероятные! Очень хорошо провели! Браво, Тарас!» - эмоционанально прокомментировала она пост Цымбалюка.

Напомним, Цымбалюк из «Крепостной» появился под ручку с известной актрисой.

А еще Politeka писала, что Цымбалюк из "Крепостной" поделился детскими воспоминаниями.

Также Politeka сообщала, что Цымбалюк из «Крепостной» и «Спіймати Кайдаша» без футболки показал мышци после тренировки.