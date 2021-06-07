Звезда "Крепостной" и "Спіймати Кайдаша", известный украинский актер Тарас Цымбалюк обновил свой образ

Артист с 2019 года снимается в сериале "Крепостная" в роли кузнеца Назара, сообщает Politeka.net. Цымбалюк считается одним из самых востребованных украинских актеров, ведь с легкостью перевоплощается в любого героя.

Для разных ролей артисту приходится менять внешность. В своем посте в Инстаграм актер поделился откровением. Оказывает, он уже несколько месяцев не был у парикмахера, и впервые за это время побывал в салоне.

"Первый раз за 8 месяцев подстригся и побрился. Крепостной Назар 👋🏽❤️", - написал Тарас, поразив внешностью после окончания съемок сериала.

За час публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев. Даже актриса Ольга Сумская "вздохнула" с облегчением: "Наконец-то!", - написала она.

"Хорош", "Очень хороший Тарас! 😄👍❤❤❤", "Красавчик", "Ну, определенно очень красивый с этими волосами ❤️🔥", "Да, очень красиво!", "Походу пришел конец вашей крепостной судьбе, Тарас! ✌️", "С бородой лучше 😢😍", "Но с более длинной бородой ты тоже выглядел круто :-)", "Надо было побриться полностью. Но и так огонь, тебе очень идет!)", "Вы и так лучший 👏", - написали пользователи сети.

Отметим, Тарас Цымбалюк также исполнил роли в мистическом сериале "Дневники темного". После этого он сыграл в таких сериалах как "Возвращение Мухтара", "Последний янычар", "Село на миллион", "Центральная больница" и других.

Напомним, что Цымбалюк из "Крепостной" покорил украинок одним взглядом, не устояла даже Сумская: "Могуч...".

Как сообщала Politeka, Цымбалюк из "Крепостной" без рубашки спровоцировал Ольгу Сумскую на комплименты: "Мои же вы хорошие!".

Также Politeka писала, что Цымбалюк из «Крепостной» восхитил 54-летнюю Ольгу Сумскую: «Браво, Тарас!».