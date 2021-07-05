Бывший "Холостяк" Иракли Макацария поделился с подписчиками неприятной ситуацией, которая с ним приключилась

Как пишет Politeka.net, Макацария стал известным в Украине после участия в проекте «Холостяк-6». Эффектный грузин сумел серьезно поднять рейтинги телеканала, а позже и вовсе задержался в Украине, принимая участие в различных проектах. Макацария принял участие в проекте «Танцы со звездами». Сначала он участвовал в грузинской версии шоу, после чего покорил и украинское телевидение. Также экс-«Холостяк» был тренером в проекте «Зважені та щасливі».

У Иракли очень много поклонников в Украине. На его страницу в Инстаграм подписано более 480 тысяч человек. А вот его страницу в Фейсбуке недавно взломали. Об этом Иракли рассказал у себя в сторис. В этой соцсети на него подписано почти 170 тысяч человек. Стоит отметить, что никто из звезд от такого не застрахован. Например, недавно кто-то взломал страницу в Инстаграм Леси Никитюк.

«Взломали мою страничку Facebook», - коротко подписал фото мужчина.

Напомним, что Иракли Макацария и его 19-летняя возлюбленная показали свои нежности на диване: "Когда свадьба?".

Как сообщала Politeka, Иракли Макацария и его молодая девушка публично показали свои чувства: "Сладкая парочка".

Также Politeka писала, что Иракли Макацария и его молодая возлюбленная предались нежностям на прогулке: "В вашем случае...".