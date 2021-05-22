Юна подружка екс-"холостяка" Іраклі Макацарії похвалилася знімком з шоуменом і зібрала купу лайків

Спільне фото Ліза виклала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Популярний свого часу телеведучий, тренер програми "Зважені та щасливі" і зірка шоу "Холостяк-6" Іраклі Макацарія завів собі нову подружку. Нею стала зовсім молоденька дівчина на ім'я Ліза.

Інформації про дівчину дуже мало. Все, що відомо – вона модель, родом з Грузії і їй 19 років.

При цьому самому Макацарії 36 і парочка перебуває на сьомому небі від щастя, незважаючи на значну різницю у віці.

Прогулюючи по парку закохані Ліза і Іраклі зупинилися, щоб продемонструвати, як вони щасливі разом, ніжно обійнявшись.

Фото дівчина вирішила не підписувати, обмежившись червоним сердечком.

Фолловери тільки пораділи за них, назвавши дуже красивою парою. За кілька годин публікація набрала майже 4 тисячі лайків.

"Чудова пара! Рада за вас!",

"У нас немає такої ідеальної пари в телепросторі, іноді хлопець краще зовні, іноді краще дівчина, у вашому випадку ви обидва, красиві і усміхнені ☺ ❤️",

"Ви кращі", - пишуть в мережі.

До цього ми повідомляли, Ліза і Іраклі позували, тримаючи в руках фарбовані яєчка. Обидва дивилися один на одного і посміхалися.

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