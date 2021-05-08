19-летняя девушка «Холостяка Иракли Макацарии показала курьез, который произошел во время их танца

Отметим, известный грузинский красавец Иракли Макацария, который прославился в Украине после участия в шоу «Холостяк» и «Танці з зірками» долго скрывал свою девушку от публики, хотя в интервью неоднократно намекал, что его сердце занято. 10 апреля 36-летний «Холостяк» и его девушка 19 летняя девушка Лиза опубликовали совместные фото в своих соцсетях.

Пара активно публикует совместный контент, радуя поклонников. Во время записи очередного ролика все пошло не плану. При этом Лиза не стала скрывать курьез, и віложила видео в Сети, передает Politeka.net.

Так, пара танцевала, внимательно глядя в объектив, но в один момент к ним подошел собака, которого девушка не заметила и случайно задела ногой.

«Дубль не удался 😂😂😂 посторонние в кадре», -прокомментировали забавное видео в Сети.

Как известно, на проекте «Холостяк» Макацария выбрал Алену Лесык, однако остроить долгосрочные отношения у пары не получилось.

Алена Лесык заявила, что ушла от Иракли из-за того, что у него отсутствовала какая-либо инициатива в их отношениях. Макацария с такими словами не согласился, однако свою версию озвучивать не стал.

Новую возлюбленную "Холостяк" представил общественности совсем недавно.

Напомним, что красавчик-"Холостяк" Макацария, влюбившись на шоу "Маска", потерял покой: "Ну и бабник...".

Как сообщала Politeka, потеря ребенка и расставание с любимой: "Холостяк" Макацария пережил настоящую трагедию, откровенное признание.

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