Бизнесмену Иракли Макацария, который прославился в Украине после участия в шоу «Холостяк» и «Танці з зірками», не так давно показал свою возлюбленную

Иракли Макацария на проекте "Холостяк" выбрал победительницу Алену Лесык, пишет Politeka.net. Построить долгосрочные отношения у пары не получилось.

Позже в сети бизнесмену приписывали многочисленные романы, но имена возлюбленных он не раскрывал, до недавнего времени... Так, на странице Иракли появилось фото его новой 19-летней девушки Лизы.

И сейчас пара публикует совместные фото, показывая, как проводит время вместе.

На одном из последних снимке Лиза и Иракли позировали, держа в руках крашеные яички. Оба смотрели друг на друга и улыбались.

"Христос воскрес! ❤️", - написала Лиза на грузинском языке.

За час публикация собрала почти 2000 лайков и много комментариев.

"Воистину воскрес!♥🙏", "Воистину воскрес ♥ ავთ Поздравляю 😍", "Воистину, Лиза красивая с Пасхой Да благословит тебя Господь", "Христос Воскрес!🕊🙏💚😘", "Со светлой Пасхой! З Великоднем! Будьте счастливы!", - написали пользователи сети.

Напомним, Алена Лесык рассказала о причине расставания с "холостяком". По словам девушки, она ушла от Иракли из-за того, что у него отсутствовала какая-либо инициатива в их отношениях. Однако тот был не согласен с формулировкой Алены, только решил не раскрывать больше никаких подробностей.

Напомним, потеря ребенка и расставание с любимой: "Холостяк" Макацария пережил настоящую трагедию, откровенное признание.

Как сообщала Politeka, красавчик-"Холостяк" Макацария, влюбившись на шоу "Маска", потерял покой: "Ну и бабник...".

Также Politeka писала, что Мишина на кухне Мастер Шеф обмолвилась о чувствах к красавчику-"Холостяку" Макацарию: "Уже не с Эллертом?".