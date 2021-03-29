Известный грузинский холостяк Иракли Макацария поделился, что влюбился на шоу "Маска" и теперь собирается найти загадочную красотку

Как сообщает Politeka.net, известный грузинских холостяк Иракли Макацария стал участником шоу "Маска" на украинском телевидении. В очередном эфире, где он был Сомом, горячего красавчика разоблачили. Однако еще до этого прямо на сцене случился необычный поцелуй – к Сому подошла Солнце и поцеловала его, не зная, кто прячется за маской (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца)

В BACKSHOW уже за кулисами Иракли признался, что просто влюбился в загадочную красотку, однако не знает, кто на самом деле прячется за маской Солнца. "Мне сложно, я ее ищу. Хочу ее найти, пока не знаю. Я ее найду, 100%", - заявил Макацария в коротком интервью ведущему в закулисье шоу. Он также спросил ведущего, нет ли у него информации, о том, где она Солнце. Тот пообещал сообщить Иракли, если что-то узнает о загадочной солнце, в которую холостяк, похоже, уже влюбился.

Отметим, что после того, как Сома разоблачили, Иракли признался, что на шоу "Маска" он впервые пытался петь, хотя до этого не пел даже в караоке никогда. "В моей жизни это вообще первый опыт, когда я пытался спеть, я не верил, что могу это сделать", - поделился Макацария, и потом уже в шутку добавил, что запишет альбом и отправится в турне.

Поклонники тут же принялись обсуждать новое интервью Иракли, обсуждая его участие в шоу. "Красавчик. Талантливый человек, талантлив во всем", "Ну и на здоровье, Ираклий влюбляйся! Разве Солнышко не достойно любви? Достойно", "Иракли Макацария умный, красивый, талантливый и благородный человек", "Ну и бабник Ираклий! То в Розу, то в Солнце влюбляется!", - пишут в комментариях к видео.

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