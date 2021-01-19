Грузинский продюсер, звезда шоу "Холостяк-6" и тренер "Зваженыі та щасливі" Иракли Макацария ярко отпраздновал Крещение Господне

Как сообщает Politeka.net, знаменитый красавец последовал христианским традициям и погрузился в холодную воду. Он записал процедуру на видео, которое разместил на своей странице в соцсети "Инстаграм" (чтобы посмотреть, скрольте до конца).

Иракли пришел к специальной проруби в длинном одеянии с короткими рукавами, похожем на ночнушку, забрался по ступенькам в специальную купель, а затем трижды нырнул и перекрестился, как того требует ритуал. После последнего погружения насквозь промокший спортсмен выбрался наружу и пошел греться, подрагивая на ходу.

"Поздравляю всех со светлым Праздником Крещения! Пусть святая вода омоет все наши грехи и унесёт течением все беды и проблемы", - пожелал Макацария поклонникам в комментариях.

Многие пользователи Сети восхитились мужеством звезды и поделились своими впечатлениями в комментариях:

"Сразу ощущается здоровая и осознанная духовная позиция, уважение к вам, Иракли, всем добра и очищения"; "Ну ты смелый, конечно"; "Вы - супер мотиватор!"; "Ви очень смелий человек, с праздником!"; "Жесть"; "Храброе и смелое ныряние 🙏 с Крещением 🙏"; "Поступок настоящего Мужчины!"; "Приятно видеть как Вы серьезно к этому подошли. Приятно лицезреть. По всем правилам. Пусть святая вода смоет все плохое и принесет только хорошее"; "Ох! Надо без одежды"; "Бедняга"; "Как же холодно, но я Восхищаюсь!"; "Прям видео холод передало"; "Мне аж холодно стало"; "Даже смотреть холодно"; "С ума сойти , в такой мороз 🥶 Очень смело".

Напомним, красавчик из "Холостяка" Иракли Макацария ошарашил появлением с младенцем на руках: "Абсолютное счастье".

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Макацария показал, каким был до популярности, годы идут на пользу: "Человек-амфибия"

Также Politeka писала, что Иракли Макацария ошарашил новостью после слухов о служебном романе: «В сентябре свадьба»