Импозантный красавец и покоритель женских сердец из шоу "Холостяк" огорошил трагической правдой

Как передает Politeka.net, герой шестого сезона проекта Иракли Макацария рассказал в программе "ЖВЛ", какое испытание выпало на его долю (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Макацария, оказывается, мог еще в 25 лет распрощаться со статусом холостяка и стать отцом, но случилось непредвиденное. У его девушки, на тот момент, случился выкидыш. Эта трагедия ускорила их расставание.

"Была проблема - выкидыш. Конечно же, это влияет на любые отношения... Там проблемы были и без этого тоже", - с горечью в голосе вспоминает Иракли.

Однако, время идет и сегодня красавчик снова задумывается о семье и мечтает сразу о четырех малышах. По словам Макацарии, сейчас в его жизни есть возлюбленная, и на этот год у него большие планы.

"Официально пока не заявил, что я не холостяк, но кто знает... В данный момент у меня есть отношения. Когда уже будет, что объявить, то обязательно я это сделаю", - заявил он.

Напомним, Макацария, будучи героем "Холостяка", остановил свой выбор на молоденькой моделе Алене Лесык. После года отношений пара рассталась. Девушка рассказывала у себя в Инстаграм о том, что стало причиной разрыва.

"Мои чувства и поступки были искренними в этих отношениях! Готова была от этого человека родить детей, строить с ним семью. Решение о расставании приняла я. Не потому, что у меня кто-то есть... просто я устала проявлять инициативу в наших отношениях! Я просто хочу быть понятой и любимой", - заявляла Алена.

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