Известный грузинский красавец Иракли Макацария, который прославился в Украине после участия в шоу «Холостяк» и «Танці з зірками», наконец показал свою возлюбленную

Не так давно бывший «холостяк» признался, что сейчас его сердце занято, однако не стал раскрывать имя своей возлюбленной. Однако, 10 апреля он опубликовал в своем Инстаграм пост, в котором показал ту самую счастливицу, пишет Politeka.net. Ею оказалась девушка по имени Лиза.

На фото они стоят рядом в ресторане и трогательно смотрят друг на друга. Макацария приобнимает девушку за талию, а та счастливо улыбается.

«Любовь всей моей жизни!», - подписал фото шоумен.

В свою очередь, Лиза также поделилась совместными фото с красавчиком в своем Инстаграм.

В комментариях тут же принялись обсуждать фото.

«Ну наконец-то», «Аллилуия!!! Именно сейчас все женщины Украины рыдают», «Слава Богу! А то я уже думала до старости холостяком будет! Хоть бы всё получилось! Наконец-то! Ура-ааа!», «Ну, всё, Иракли теперь не в числе завидных холостяков», «Какие невероятные ноги», «Такая стройняшка», «Очень милые и прям похожи девочка видно добрая», - пишут люди.

Добавим, что недавно в интервью Макацария даже намекнул на то, что в скором времени может лишиться статуса холостяка.

«Официально пока не заявил, что я не холостяк, но кто знает... В данный момент у меня есть отношения. Когда уже будет, что объявить, то обязательно я это сделаю», - говорил он.

Напомним, потеря ребенка и расставание с любимой: "Холостяк" Макацария пережил настоящую трагедию, откровенное признание.

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