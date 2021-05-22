Юная подружка экс-«холостяка» Иракли Макацарии похвасталась снимком с шоуменом и собрала кучу лайков

Совместное фото Лиза выложила на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

Популярный в свое время телеведущий, тренер программы "Зважені та щасливі" и звезда шоу "Холостяк-6" Иракли Макацария завел себе новую подружку. Ею стала совсем молоденькая девушка по имени Лиза.

Информации о девушке очень мало. Все, что известно – она модель, родом из Грузии и ей 19 лет.

При этом самому Макацарии 36 и парочка пребывает на седьмом небе от счастья, несмотря на внушительную разницу в возрасте.

Прогуливая по парку влюбленные Лиза и Иракли остановились, чтобы продемонстрировать, как они счастливы вместе, нежно обнявшись.

Фото девушка решила не подписывать, ограничившись красным сердечком.

Фолловеры только порадовались за них, назвав очень красивой парой. За несколько часов публикация набрала почти 4 тысячи лайков.

"Чудесная пара! Рада за вас!",

"У нас нет такой идеальной пары в телепространстве, иногда парень лучше внешне, иногда лучше девушка, в вашем случае вы оба , красивы и улыбчивы 👏❤️",

"Вы лучшие", - пишут в сети.

До этого мы сообщали, Лиза и Иракли позировали, держа в руках крашеные яички. Оба смотрели друг на друга и улыбались.

Напомним, 19-летняя возлюбленная "Холостяка" Макацарии засветила совместные шалости: «Пошло не по плану».

Как сообщала Politeka, 19-летняя девушка "холостяка" Макацария позволила посмотреть, как отдыхает с любимым: фото парочки.

Также Politeka писала, что потеря ребенка и расставание с любимой: "Холостяк" Макацария пережил настоящую трагедию, откровенное признание.