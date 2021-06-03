Колишній "Холостяк" Іраклі Макацарії похвалився знімком з коханою дівчиною

Спільне фото з коханою дівчиною Лізою виклав Іраклі на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Популярний свого часу телеведучий, тренер програми "Зважені та щасливі" і зірка шоу "Холостяк-6" Іраклі Макацарія завів собі нову подружку. Нею стала зовсім молоденька дівчина на ім'я Ліза.

Інформації про дівчину дуже мало. Все, що відомо – вона модель, родом з Грузії і їй 19 років. При цьому самому Макацарії 36 і парочка дуже гармонійно виглядає разом, незважаючи на значну різницю у віці.

Закохані Ліза і Іраклі зупинилися в торгово-розважальному центрі, щоб закарбувати приємний момент.

Фото Іраклі підписав коротко: " My❤️", обмежившись червоним сердечком.

Фолловери тільки пораділи за них, назвавши дуже красивою парою. За кілька годин публікація набрала майже тисячі лайків і компліментів.

"Ви навіть схожі)",

"Солодка парочка 😍 😍 🔥 ",

"Оооо, то його дівчина??",

"Приємно бачити щасливих людей❤️", - пишуть у мережі.

До цього ми повідомляли, Ліза і Іраклі позували, тримаючи в руках фарбовані яєчка. Обидва дивилися один на одного і посміхалися.

Нагадавши, 19-річна кохана "Холостяка" Макацарії засвітила спільні витівки:»пішло не за планом".

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