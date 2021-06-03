Бывший "Холостяк" Иракли Макацарии похвастался снимком с любимой девушкой

Совместное фото с любимой девушкой Лизой выложил Иракли на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

Популярный в свое время телеведущий, тренер программы "Зважені та щасливі" и звезда шоу "Холостяк-6" Иракли Макацария завел себе новую подружку. Ею стала совсем молоденькая девушка по имени Лиза.

Информации о девушке очень мало. Все, что известно – она модель, родом из Грузии и ей 19 лет. При этом самому Макацарии 36 и парочка очень гармонично смотрится вместе, несмотря на внушительную разницу в возрасте.

Влюбленные Лиза и Иракли остановились в торгово-развлекательном центре, чтобы запечатлить приятный момент.

Фото Иракли подписал коротко: " My ❤️", ограничившись красным сердечком.

Фолловеры только порадовались за них, назвав очень красивой парой. За несколько часов публикация набрала почти тысячи лайков и комплиментов.

"Вы даже похожи)",

"Сладкая парочка😍😍🔥",

"Оооо, то его девушка??",

"Приятно видеть счастливых людей❤️", - пишут в сети.

До этого мы сообщали, Лиза и Иракли позировали, держа в руках крашеные яички. Оба смотрели друг на друга и улыбались.

Напомним, 19-летняя возлюбленная "Холостяка" Макацарии засветила совместные шалости: «Пошло не по плану».

Как сообщала Politeka, 19-летняя девушка "холостяка" Макацария позволила посмотреть, как отдыхает с любимым: фото парочки.

Также Politeka писала, что потеря ребенка и расставание с любимой: "Холостяк" Макацария пережил настоящую трагедию, откровенное признание.