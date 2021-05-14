19-річна кохана екс-"холостяка" Іраклія Макацарії показала романтичний момент з шоуменом

Як пише Politeka.net, дівчина відомого грузинського красеня, який підкорив українців, взявши участь у шоу «Холостяк» та «Танці з зірками», поділилася новим постом у своєму Instagram.

Юна Ліза вирішила показати, як щаслива з коханим, поділившись їх спільними фото. На першому знімку зображений романтичний момент між закоханими. Вони сидять на диванчику під відкритим небом і дивляться один на одного. При цьому, Макацарія однією рукою приобнімает красуню, а інший тримає її за руки.

Ліза одягнена в легке літнє плаття з класичним кроєм і короткою спідницею. Вони з коханими доповнили свої образи сонцезахисними окулярами.

Пара щасливо посміхається, дивлячись один на одного.

А вже на наступному фото Макацарія чуттєво цілує кохану в щічку.

Шанувальники пари тут же почали коментувати пост.

"Чарівність", "як мені ця пара подобається!", "Я бажаю тобі щастя", "бажаю вічно випромінювати таке щастя", "ви улюблені", "Ви прекрасна пара", "я без розуму від вашої пари ... Бажаю вам найбільшого щастя", "скільки часу витрачено на Холостяк. А щастя то було поруч!", "Закоханий. Видний. Трепетно", "коли весілля?",- пишуть люди.

Зазначимо, що 36-річний Макацарія довго приховував 19-річну дівчину від публіки, проте минулого місяця вирішив розсекретити Їхні стосунки.

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