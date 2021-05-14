19-летняя возлюбленная экс-«холостяка» Ираклия Макацарии показала романтичный момент с шоуменом

Как пишет Politeka.net, девушка известного грузинского красавца, который покорил украинцев, приняв участие в шоу «Холостяк» и «Танці з зірками», поделилась новым постом в своем Инстаграм.

Юная Лиза решила показать, как счастлива с любимым, поделившись их совместными фото. На первом снимке запечатлен романтичный момент между влюбленными. Они сидят на диванчике под открытым небом и смотрят друг на друга. При этом, Макацария одной рукой приобнимает красотку, а другой держит ее за руки.

Лиза одета в легкое летнее платье с классическим кроем и короткой юбкой. Они с возлюбленными дополнили свои образы солнцезащитными очками.

Пара счастливо улыбается, глядя друг на друга.

А уже на следующем фото Макацария чувственно целует любимую в щечку.

Поклонники пары тут же принялись комментировать пост.

«Очарование», «Как мне эта пара нравится!», «я желаю тебе счастья», «Желаю вечно излучать такое счастье», «Вы любимые», «Вы прекрасная пара», «Я без ума от вашей пары ... Желаю вам наибольшего счастья», «Сколько времени потрачено на Холостяк. А счастье то было рядом!», «Влюблен. Видно. Трепетно», «Когда свадьба?», - пишут люди.

Отметим, что 36-летний Макацария долго скрывал 19-летнюю девушку от публики, однако в прошлом месяце решил рассекретить их отношения.

Напомним, 19-летняя возлюбленная "Холостяка" Макацарии засветила совместные шалости: «Пошло не по плану».

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