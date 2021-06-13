Бывший "Холостяк" Иракли Макацария впервые прокомментировал отношения со своей 19-летней возлюбленной

Пикантную тему он затронул в программе "Светская жизнь", которую ведет Екатерина Осадчая.

Телеведущий, тренер программы "Зважені та щасливі" и звезда шоу "Холостяк-6" Иракли Макацария завел себе новую подружку. Ею стала совсем молоденькая девушка по имени Лиза.

Пара особо не афиширует свои отношения. Информации о девушке очень мало. Известно, что она модель, родом из Грузии и ей 19 лет. При этом самому Макацарии 36 и парочка очень гармонично смотрится вместе, несмотря на внушительную разницу в возрасте.

Екатерине Осадчей Макацария заявил, что отношения с Елизаветой у него серьезные.

"У нас серьезные отношения, но я стараюсь на эту тему много не говорить, просто порадуйтесь за меня, все замечательно", – говорил Иракли.

Макацария заверил, что несмотря на разницу между друг другом в 17 лет, у них отличные отношениях.

"Скажу тебе откровенно, эта разница в возрасте, к счастью, нас с Лизой не беспокоит. Нам очень хорошо вместе и я ее очень люблю, а это самое главное", – признался бывший "Холостяк".

Напомним, 19-летняя возлюбленная "Холостяка" Макацарии засветила совместные шалости: «Пошло не по плану».

Как сообщала Politeka, 19-летняя девушка "холостяка" Макацария позволила посмотреть, как отдыхает с любимым: фото парочки.

Также Politeka писала, что потеря ребенка и расставание с любимой: "Холостяк" Макацария пережил настоящую трагедию, откровенное признание.