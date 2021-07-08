Бывший "Холостяк" Иракли Макацария растрогал совместным кадром со своей 19-летней возлюбленной

Как передает Politeka.net, не так давно тренер программы "Зважені та щасливі", главный герой шоу «Холостяк-6» 36-летний Макацария начал встречаться с 19-летней Лизой. Девушку он нашел в Грузии, откуда и сам родом. Известно, что Лиза является моделью.

Судя по постам в Инстаграм звезда СТБ очень счастлив с новой пассией, поскольку регулярно делится совместными снимками. На свежем фото он продемонстрировал, как счастлив с красоткой.

«Все, что нам нужно это любовь», - подписал фото Макацария.

В комментариях паре оставили массу приятных слов и комплиментов.

«Какие вы классные - любви вам и радости», «Потрясные вдвоём», «Очень красивые, счастья вам», «Красавцы», «Очень гармоничные», «У Лизы красивая прическа, ей идёт», «Как приятно смотреть на взаимную любовь», «Счастливы вместе», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Иракли Макацария с возлюбленной публично показали свои чувства: "Сладкая парочка".

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