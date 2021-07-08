Бывший "Холостяк" Иракли Макацария растрогал совместным кадром со своей 19-летней возлюбленной
Как передает Politeka.net, не так давно тренер программы "Зважені та щасливі", главный герой шоу «Холостяк-6» 36-летний Макацария начал встречаться с 19-летней Лизой. Девушку он нашел в Грузии, откуда и сам родом. Известно, что Лиза является моделью.
Судя по постам в Инстаграм звезда СТБ очень счастлив с новой пассией, поскольку регулярно делится совместными снимками. На свежем фото он продемонстрировал, как счастлив с красоткой.
«Все, что нам нужно это любовь», - подписал фото Макацария.
Трагедия потрясла экс-мужа Наташи Королевой, подробности: "До последнего хотелось верить, что люди останутся живы"
Влад Яма рассекретил, чем кормят звезд "1+1" в столовой и сколько это стоит: неожиданные кадры
Фигура Кароль в колготах и черном боди вызвала недоумение: "Тина в своем теле, без фотошопа"
Дженнифер Лопес показала свой молодой задор, запрыгнув в бассейн в одних плавках: "Сладенькая"
Полякову в горячей позе с подругой пристыдили за "новую" внешность: "Ужасные получились бедра"
В комментариях паре оставили массу приятных слов и комплиментов.
«Какие вы классные - любви вам и радости», «Потрясные вдвоём», «Очень красивые, счастья вам», «Красавцы», «Очень гармоничные», «У Лизы красивая прическа, ей идёт», «Как приятно смотреть на взаимную любовь», «Счастливы вместе», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Иракли Макацария с возлюбленной публично показали свои чувства: "Сладкая парочка".
Как сообщала Politeka, ЧП случилось с Иракли Макацария, от такого никто не застрахован: "Взломали...".
Также Politeka писала, что Иракли Макацария разоткровенничался о романе с молоденькой девушкой: «У нас серьезные …».