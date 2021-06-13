Колишній "Холостяк" Іраклі Макацарія вперше прокоментував стосунки зі своєю 19-річною коханою

Пікантну тему він торкнувся в програмі "Світське життя", яку веде Катерина Осадча.

Телеведучий, тренер програми" Зважені та щасливі "і зірка шоу" Холостяк-6 " Іраклі Макацарія завів собі нову подружку. Нею стала зовсім молоденька дівчина на ім'я Ліза.

Пара особливо не афішує свої стосунки. Інформації про дівчину дуже мало. Відомо, що вона модель, родом з Грузії і їй 19 років. При цьому самому Макацарії 36 і парочка дуже гармонійно виглядає разом, незважаючи на значну різницю у віці.

Катерині Осадчій Макацарія заявив, що відносини з Єлизаветою у нього серйозні.

"У нас серйозні стосунки, але я намагаюся на цю тему багато не говорити, просто порадійте за мене, все чудово", – говорив Іраклі.

Макацарія запевнив, що незважаючи на різницю між один одним у 17 років, у них відмінні стосунки.

"Скажу тобі відверто, ця різниця у віці, на щастя, нас з Лізою не турбує. Нам дуже добре разом і я її дуже люблю, а це найголовніше", – зізнався колишній "Холостяк".

Нагадаємо, 19-річна кохана "Холостяка" Іраклі Макацарії засвітила спільні витівки: "пішло не за планом".

Як повідомляла Politeka, 19-річна дівчина "холостяка" Макацарії дозволила подивитися, як відпочиває з коханим: фото парочки.

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