Колишній "Холостяк" Іраклі Макацарія поділився з підписниками неприємною ситуацією, яка з ним трапилася

Як пише Politeka.net, Макацарія став відомим в Україні після участі в проекті «Холостяк-6». Ефектний грузин зумів серйозно підняти рейтинги телеканалу, а пізніше і зовсім затримався в Україні, беручи участь у різних проектах. Макацарія взяв участь у проекті "Танці з зірками". Спочатку він брав участь у грузинській версії шоу, після чого підкорив і українське телебачення. Також екс-"Холостяк" був тренером у проекті "Зважені та щасливі".

У Іраклі дуже багато шанувальників в Україні. На його сторінку в Instagram підписано понад 480 тисяч осіб. А ось його сторінку у Фейсбуці нещодавно зламали. Про це Іраклі розповів у себе в сторіс. У цій соцмережі на нього підписано майже 170 тисяч осіб. Варто зазначити, що ніхто з зірок від такого не застрахований. Наприклад, нещодавно хтось зламав сторінку в Інстаграм Лесі Нікітюк.

"Зламали мою сторінку Facebook", - коротко підписав фото чоловік.

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