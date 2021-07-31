Популярная певица Тина Кароль отправилась в Исландию с сыном Вениамином, откуда интригует новыми кадрами

Несколько дней назад Тина рассказала, что для своего летнего отдыха она выбрала не жаркую Турцию или Египет, а прохладную Исландию. Вместе с сыном Вениамином артистка хорошо проводит время, изучает культуру и демонстрирует шикарные пейзажи.

На фан-аккаунте Тины показали несколько снимков со звездой и ее ребенком. Похоже, артистка хорошо проводит время и решила расслабиться подальше от внимания сети.

«Важно быть актуальным сквозь время и соблюдать тонус. Ощущать его, нести игривость, и некий посыл света и интриги – это все гармония, согласие с собой, принятие и прощение. Даже долголетие зависит от таких обычных на первых взгляд слов, но это все философия. И красота женщины, в каком бы возрасте она не была, также зависит от данных мантр» - рассказывала Тина ранее.

Поклонники ответили на публикации:

«Без макияжа вообще огонь🔥; чудесная Тина 🔥👏😍; Приветики))); Вот и старость пришла😢......Да меня дома не нашла😂; Ну тут вообще простая, живая такая; Полностью согласна; Ласточка; уставшая какая-то на вид, мне кажется. как будто бы мало спала; Самое дорогое ❤️; Такие милые! Пусть Господь помогает вам во всём 🥰🥰🥰; А кто меня так нежно и ласково будет целовать! Ревную, обожаю и люблю!».

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