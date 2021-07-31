Известная и популярная артистка Тина Кароль удивила поведением на съемках с Даном Баланом

На съемках шоу «Голос» Тина и Дан подняли много шума из-за того, что пара часто кокетничала и мило переговаривалась друг с другом, подогревая тем самым интерес к своим отношениям. Причем после завершения сезона звезды никак не контактировали, лишь пару раз засветились на публике.

После этого в сети начали бурно выяснять правду, какие отношения Тина и Дана связывали. Вполне ожидаемо, это была лишь сценичная картинка с флиртом, продвигаемая создателями шоу для большего интереса. Из-за этого артистов нередко критиковали.

Тем не менее, поклонники пары все еще остались, и они показывают на специальных роликах якобы неподдельные эмоции звезд:

«Ревность» - пишут под роликом с Кароль и Даном.

Фанаты выразили свое мнение:

«Ревнивая Тина моя любимая; Такая милашка не могу😂; Такая красивая девочка, Тиночка ты лучше всех; Ну видна же ревность , она бы ее там задушила 😂; Какая ревность! Тина отдает мужчин без боя!😂 Пример тому ее песня "Ты отпусти сердце его, он не стоит того"👏🔥🙌❤️Она ушла в один миг, узнав об измене от человека, которого сильно любила😂 А здесь , игра на публику!😂; Тина прям львица, за Дана готова была порвать🔥Катечка чуть в обморок не грохнулась от вопроса🤣».

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