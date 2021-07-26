Известная певица Тина Кароль показала необычный образ, отдыхая в белоснежном банном халате

Популярная исполнительница в последнее время начала публиковать небольшие отрывки из жизни, показывая на кадрах себя без макияжа во время отдыха или подготовки к работе, съемкам. Как известно, обычно Кароль избегает внимания аудитории и не демонстрирует свои будни напоказ.

В перерыве между концертами в этот раз, похоже, Тина не стала придерживаться своего правила и продемонстрировала забавные кадры из лифта. В банном белом халате Тина покружилась перед камерой и потанцевала под музыку, чем и удивила поклонников.

Золотые украшения, заметный макияж и отсутствие укладки только придали свежему и несколько домашнему виду исполнительницы примечательного вида.

«Превосходная 💗; Чел который смотрит камеры в лифт🗿; Вау - Лифт как наша жизнь то вниз то вверх то стоит на месте - то откроется то закроется - и не знаешь когда застрянешь ( пессимист) А вы такая просто зажигалка - радость душа звёздочка 👏; Самая, самая,..!🔥; Ужас. Что у неё с носом. 😂; красивый носик🥺; красотка» - пишут фанаты.

Напомним, Тина Кароль в узком платье с вырезом на животе смутила видом: "Что за выражение лица?".

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