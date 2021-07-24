Популярная украинская певица Тина Кароль в платье с необычным вырезом восхитила нежным стилем

Известная артистка привыкла получать сотни отзывов в адрес своих образов, которые постоянно меняет. Ради привлечения внимания звезда также часто занимается рекламой и даже выпустила собственную помаду, коллекцию обуви и многое другое.

В этот раз Кароль решила показать духи из своей коллекции, которыми так гордится. Для нового кадра артистка выбрала темно-коричневое платье с асимметричным разрезом на животе с тонкими линиями.

«Флаконы этого манящего аромата достанутся только истинным кокеткам» - написала Кароль под кадром.

Поклонники обсудили в комментариях внешний вид певицы, а также и ее коллекцию парфюма, размышляя о его целесообразности:

«Было бы круто розыграть пару флаконов☺; когда уже закончится реклама всего на свете? 😩🙄; а куколкам?; подарите духи 🥲; Да почему ты такая красивая?😍; Истинным кокеткам? Я уже здесь!; Такая сильно красивая😍😌Что за выражение лица всё время, вот правда. А так Тина очень милая и женственная, но с характером уххх; Попадание в самое сердце 💔».

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