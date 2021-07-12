Тина Кароль показала, как могло пройти выступление на Atlas Weekend 2021

Как пишет Politeka.net, все продолжают активно обсуждать возможный роман певицы Тины Кароль и молдавского исполнителя Дана Балана. И хоть последний опроверг слухи об отношениях, в сети продолжают существовать множество фан-страничек, где публикуют отфотошопленные кадры Дана и Тины.

Так, на одной из страничек появилось фото, на котором Тина в прозрачном наряде задрала ногу перед вспотевшим Даном. Парочка в руках держала микрофоны, позируя друг перед другом.

"Все могло бы быть по-другому на Atlas Weekend...", - написано было под публикацией.

Эту публикацию решила репостнуть Кароль к себе на страничку.

Фанаты поставили под фото 700 лайков и написали комментарии:

"Офигеть, крутой фш, очень реалистично, умничка", "А мы надеемся, ждем и надеемся", "Репост от Тины", "Ого !! Я тебя поздравляю с репостом от Тины", "Ну правильно, что скрывать закулисье и домашние репетиции, визуализация даже Тинке зашла".

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