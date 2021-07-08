Известный молдавский артист Дан Балан позволил себе дерзкую выходку на съемках с Тиной Кароль
Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной известному молдавскому исполнителю Дану Балану, опубликовали забавное архивное фото со времен съемок эфиров "Голоса країни". Как видно, на снимке артист позирует не один, а с украинской певицей Тиной Кароль, с которой молдавскому мачо приписывают романтические отношения.
На фотографии Балан сидит в тренерском кресле – он позволил себе дерзкую выходку, задрав ногу на подлокотник кресла. Выглядит это весьма эпатажно, учитывая, что рядом сидит Кароль. Правда, певица как будто не обращает внимания на своего коллегу.
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В подписи к публикации написали: "Главное, что удобно, остальное неважно". Пользователи тут же принялись комментировать снимок: "Оригинально", "Если много ног", "Я тоже везде обожаю так сидеть", "А если ноги длинные, а места мало, а сидеть надо долго", "Свободный человек свободен всегда и везде".
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